Komisja ds. ochrony nieletnich coraz mocniejsza  

Podkreślił on, że zgodnie z zamysłem Ojca Świętego komisja pełni nie tylko rolę doradczą, służąc swą pomocą w sytuacjach kryzysowych, ale ma także w imieniu Papieża sprawdzać, a ile poszczególne Kościoły lokalne dostosowały się do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i troski o ofiary nadużyć. Poważnym wyzwaniem jest też zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie Kościół nie ma środków, by stworzyć wymagane przez Stolicę Apostolską struktury. Papieska komisja liczy więc na pomoc zamożniejszych episkopatów. Na taką współpracę zgodzili się już na przykład włoscy biskupi.

O. Small podkreślił, że komisja ma już za sobą długą drogę, a sama sytuacja w Kościele zmieniła się w porównaniu do tego, co było przed dziesięciu laty. Przede wszystkim sam Papież podjął zdecydowane działania, by walczyć z nadużyciami w całym Kościele.

O. Small: dziś już wiemy, jak walczyć z nadużyciami