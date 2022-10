W Kijowie przez brak oświetlenia ulic więcej wypadków samochodowych  

Władze miasta zwróciły się do mieszkańców z prośbą o noszenie ubrań z elementami odblaskowymi.

"Sytuacja na kijowskich ulicach jest dramatyczna" - ocenił w rozmowie z PAP taksówkarz Jurij, który obecnie stara się około godz. 18 kończyć pracę.

"Ostatnio, po kilku poważnych stłuczkach, na większych arteriach Kijowa, oświetlenie wróciło do normy. Niemniej w bocznych uliczkach nadal jest ciemno" - mówi Jurij, dodając, że parę dni temu ledwo udało mu się objechać psa, który nagle pojawił się na nieoświetlonym podwórku. "Daje się też we znaki stan dróg, ponieważ w słabo oświetlonych miejscach często dochodzi teraz do uszkodzenia opon i felg" - zauważa taksówkarz.