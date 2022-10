Papież: Bóg z ufnością patrzy na to, kim możemy się stać  

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Zacheusz jako poborca podatkowy był znienawidzony przez otoczenie i uważany za grzesznika. Jego niski wzrost wskazuje także na wewnętrzną małość nieuczciwego życia, jakie prowadził. Było ono skierowane zawsze ku dołowi. Jednak Zacheusz odczuwał potrzebę szukania innego spojrzenia, które uwolniłoby go od pogardy ze strony samego siebie i innych. On uczy nas, że nigdy nie wszystko jest stracone.

Papież – Bóg przywraca nam godność

„Decydujący jest w tym drugi aspekt: spojrzenie Jezusa. On został posłany przez Ojca, aby szukać zagubionych; a kiedy przybywa do Jerycha, przechodzi tuż obok drzewa, na którym siedzi Zacheusz. Ewangelia relacjonuje, że „gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu»” (w. 5). To bardzo piękny obraz, bo skoro Jezus musi wznieść spojrzenie, to znaczy, że patrzy na Zacheusza od dołu – podkreślił Papież. - To jest historia zbawienia: Bóg nie spojrzał na nas z góry - nie, aby nas upokorzyć - nie i osądzić - nie; przeciwnie, uniżył się do tego stopnia, że umył nam nogi, spojrzał na nas z dołu i przywrócił nam godność.“