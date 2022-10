Katolicy modlą się na różańcu podczas gdy narasta napięcie  

Wypowiedział te słowa podczas uroczystej Mszy w sanktuarium Seosomun, w której uczestniczyło 800 osób. Eucharystię poprzedziło wspólne odmówienie różańca i zapalenie świec, jako znak modlitwy w intencji pokoju dla Ukrainy.

OGLĄDAJ relację na bieżąco: Atak Rosji na Ukrainę

Modlitwa różańcowa trwa także w innych sanktuariach oraz w licznych kościołach parafialnych. Od wielu lat miejscowi biskupi proszą o codzienne odmawianie tej modlitwy w październiku i maju z intencją pokoju dla Półwyspu Koreańskiego.

„Różaniec to prosta modlitwa, która daje wielką siłę i pocieszenie, gdy odmawiamy ją wspólnie" – zaznacza kard. Andrew Yeom Soo-jung, emerytowany abp Seulu i podkreśla, że "koronka maryjna jest naszym duchowym orężem do skutecznego pokonywania zła”. To ona „pomoże nam żyć naszą wiarą i przemieni nas, byśmy stali się pośrednikami pokoju w świecie".