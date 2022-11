Papież Franciszek po raz pierwszy podczas podróży samolotem nie przeszedł wśród wysłanników mediów, lecz przywitał się z nimi na siedząco, tłumacząc się silnym bólem kolana. W czasie lotu z Rzymu do Bahrajnu w czwartek dziennikarze po kolei podchodzili do papieża.

Zwracając się do dziennikarzy, Franciszek podziękował im za towarzyszenie mu w podróży i za ich pracę.

"To będzie podróż interesująca, która skłoni do myślenia" - dodał.

Następnie papież powiedział, że jest bardzo obolały i dlatego nie będzie mógł przejść wśród rzędów dziennikarzy. Poprosił, żeby to oni podeszli do niego. Wyslannicy mediów ustawili się w kolejce do papieża, tak jak podczas podróży św. Jana Pawła II.

Po raz pierwszy papież wybrał tę formę powitania z dziennikarzami na pokładzie samolotu.

Dziennikarze życzyli mu zdrowia i udanej podróży. Mówili także Franciszkowi, że przykro im z powodu dokuczającego mu bólu. Papież wyjaśnił, że dzień wcześniej miał fizjoterapię, a po niej zawsze odczuwa ból.

Z pokładu samolotu papieskie relacjonuje Sylwia Wysocka, PAP.