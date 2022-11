Wymieniając kolejnych generałów Kreml odsuwa winę od siebie  

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 3 listopada generał-major Aleksandr Linkow miał zostać mianowany p.o. dowódcy rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego, zastępując generała-pułkownika Aleksandra Łapina, który miał zostać usunięty ze stanowiska pod koniec października.

"Jeśli zostanie to potwierdzone, będzie to kolejne z serii zwolnień wyższych rosyjskich dowódców wojskowych od początku inwazji w lutym 2022 roku. Dowódcy Wschodniego, Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego zostali wymienieni wcześniej w tym roku. Łapin był szeroko krytykowany za słabe wyniki na polu walki na Ukrainie, zarówno przez czeczeńskiego przywódcę Ramzana Kadyrowa, jak i szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Dymisje te wpisują się w schemat obwiniania wyższych rosyjskich dowódców wojskowych za niepowodzenia w osiąganiu rosyjskich celów na polu walki. Jest to po części prawdopodobna próba chronienia oraz odsunięcia winy od rosyjskiego kierownictwa w kraju" - napisano.