Podczas mszy w 104. rocznicę odzyskania niepodlegości w łódzkiej archikaterze metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś nawiązał do odnalezienia przez Mojżesza ziemi obiecanej. Ciągle wchodzimy do ziemi naszej niepodległości, do ziemi, która jest naszą ojczyzną. Wybierajmy życie! - podkreślił arcybiskup.