Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o atak na kierowcę bp. Chrząszcza  

"Policjant zauważył mężczyznę idącego ulicą, który przypominał rysopis poszukiwanego. Zatrzymał się i okazało się, że to on. To 30-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Został już przewieziony do komendy" - dowiedziała się PAP w biurze prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Kierowca biskupa Roberta Chrząszcza został kilkukrotnie zaatakowany ostrym narzędziem i w stanie poważnym został przetransportowany do szpitala. Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas oficjalnej wizyty kanonicznej w Myślenicach. Jaki pierwsze o zdarzeniu poinformowało RMF FM.

Przez kilka godzin w Myślenicach trwały zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy zdarzenia. Jak zwraca uwagę policja, odbywały się one w trudnych warunkach atmosferycznych, m.in. gęstej i utrudniającej prace mgle.