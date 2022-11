Centrum analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal zbadało w jakich mieszkaniach i na czyj koszt mieszkają Ukraińcy. Badanie przeprowadzono w pierwszej połowie listopada za pomocą elektronicznej ankiety, udział w nim wzięło 1700 Ukraińców mieszkających w różnych regionach Polski.

Według ankiety przeprowadzonej przez Gremi Personal, 52 proc. Ukraińców mieszka w mieszkaniach, 18 proc. w akademikach lub hostelach. 10 proc. respondentów wynajęło mieszkanie, i tyle samo korzysta z gościnności udzielonej przez Polaków w ich domach. Z kolei 6 proc. mieszka w internatach lub ośrodkach wypoczynkowych, a 4 proc. badanych odpowiedziało, że w hotelach.

Na pytanie kto płaci za ich mieszkania, 58 proc. respondentów odpowiedziało, że wynajmuje mieszkanie na własny koszt, kolejne 22 proc. ma zapewnione mieszkanie przez pracodawców, 10 proc. respondentów ma mieszkanie opłacone przez rządowy program azylowy. Z kolei 5 proc. żyje na koszt państwa; tyle samo z pomocą organizacji pozarządowych.

"Polska jest nadal liderem jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców spośród wszystkich krajów europejskich, a my widzimy, że zdecydowana większość Ukraińców rozwiązuje kwestie mieszkaniowe na własny koszt. Najbardziej opłacalną opcją jest zakwaterowanie na koszt firmy. Polscy pracodawcy konkurują ze sobą o Ukraińców, więc starają się stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki dla swoich pracowników. Nawet jeśli jest to hostel czy akademik, to w większości przypadków takie mieszkania są w odpowiednim standardzie" - wskazuje Anna Dzhobolda z Gremi Personal.