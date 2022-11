Bachledówka. Ostatnie pożegnanie znanego paulina o. Stanisława Jarosza  

Zmarły miał 69 lat, kapłanem był przez 43 lata.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sanktuarium na Bachledówce, w parafii w Czerwiennem, niedaleko Zakopanego. Przewodniczyli im metropolita częstochowski abp Wacław Depo i bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, który wcześniej był biskupem pomocniczym w Częstochowie. - Nasze drogi z o. Stanisławem ciągle się przenikały, współpracowaliśmy na wielu polach. Świadczył swoim życiem o Bogu, umacniał w powołaniu wielu kapłanów, pomagał duchowo świeckim. A do tego ciągle był człowiekiem uśmiechniętym i radosnym - mówił bp Wątroba.

Wikariusz generalny paulinów o. Michał Lukoszek w kazaniu przypomniał, że o. Jarosz czerpał wiele z nauki św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. - Miał niezwykłą przyjemność tutaj, u siebie na Bachledówce, spotykać się z nimi. To zostało w jego sercu, także tym, które biło w czasie życia kapłańskiego - zauważył o. Lukoszek.

- Ojciec Stanisław był człowiekiem potrafiącym jednać sobie ludzi, obdarzonym niezwykłą charyzmą głoszenia słowa Bożego. Cechowały go życzliwość, pogoda ducha, otwartość i wyrozumiałość względem swoich współbraci, a także osób świeckich. Od szeregu lat z gorliwością angażował się w wiele ruchów ewangelizacyjnych. Był człowiekiem Jasnej Góry, nieodłącznie związany z Maryją w znaku jasnogórskiej ikony. Wszędzie starał się propagować kult Matki Bożej, szczególnie podczas nawiedzenia kopii jasnogórskiej ikony na terenie Polski - wspominał z kolei o. Arnold Chrapkowski, generał paulinów.

Uroczystości pogrzebowe uświetnili górale z OSP Czerwienne Górne, pełniąc wartę honorową przy trumnie z ciałem zmarłego kapłana, na której w czasie Mszy św. postawiono kielich i położono stułę. W czasie konduktu pogrzebowego trumnę nieśli górale w regionalnych strojach, przygrywała też kapela podhalańska.

Na Bachledówkę przybyło bardzo wielu kapłanów, w tym paulini i księża diecezjalni, siostry zakonne z różnych zgromadzeń.

Ojciec Jarosz spoczął na cmentarzu na Bachledówce, w pobliżu tamtejszego sanktuarium. W dniu pogrzebu rozpościerała się stamtąd piękna panorama na ośnieżone tatrzańskie szczyty.

Ojciec Stanisław pochodził z Czerwiennego. W 1968 r. wyjechał do Niższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej, gdzie w czerwcu 1972 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął nowicjat u paulinów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Po nich został skierowany do Rzymu na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które ukończył licencjatem w 1982 roku. Po studiach wrócił do Polski i pracował duszpastersko na Jasnej Górze oraz w Wieruszowie. Od 1985 r. przez 5 lat był prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie na Skałce. W 1990 r. został przeorem klasztoru warszawskiego oraz kierownikiem Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. W tym czasie wraz ze wspólnotą Straż Pokoleń był inicjatorem powstania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Warszawie, gdzie 2 lutego 1987 r. zostały złożone pierwsze przyrzeczenia DADP. Po zakończeniu kadencji przeora w Warszawie w 1996 roku o. Stanisław został przeniesiony na Jasną Górę i mianowany referentem ds. nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Po 5-miesięcznej posłudze w 1996 r. został mianowany pierwszym przeorem i proboszczem paulińskiej parafii NMP Częstochowskiej w Toruniu.

W 2002 r. na Kapitule Generalnej zakonu został wybrany na urząd definitora generalnego. Po 6-letniej posłudze w 2008 r. o. Stanisław został mianowany przeorem klasztoru i proboszczem parafii św. Ludwika we Włodawie. Po zakończeniu tej funkcji w 2014 r. pozostał we Włodawie.

W 2015 r. został mianowany przez o. Arnolda Chrapkowskiego moderatorem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W czerwcu 2015 r. o. Stanisław wrócił na Jasną Górę i ponownie został mianowany referentem ds. nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafiach na terenie Polski.

W 2017 r. biskupi zgromadzeni na 377. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski powołali o. Stanisława na krajowego moderatora Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na 5-letnią kadencję.

W 2018 r. o. Stanisław został przełożonym klasztoru i proboszczem parafii św. Wojciecha w Brdowie. Kilka miesięcy temu został powołany na drugą kadencję krajowego moderatora DADP.

Ojciec Stanisław jest też autorem wielu publikacji z zakresu życia duchowego.