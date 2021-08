Zakopane. Góralskie modlitewne zawołanie o pokój  

Modlitwa w intencji pokoju odbywa się od kilku lat w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Ma ona zwykle miejsce w sanktuarium na Krzeptówkach. - Przed Stwórcą dzisiaj tańczymy i śpiewamy. Jednocześnie zanosimy do nieba modlitwę o pokój na świecie i ustanie pandemii. Czynimy to wszystko w duchu wielkiego pojednania i radości z krzewienia wielkiego przesłania dla świata, którym jest umiłowanie naszych małych ojczyzn - mówił ks. prałat Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan.

Podczas nabożeństwa w sanktuarium na Krzeptówkach polskie zespoły biorące udział w festiwalu zaśpiewały "Barkę" i "Czarną Madonnę". W modlitwę włączyły się także inne zespoły europejskie. Każdy w swoim ojczystym języku odmówił "Zdrowaś Maryjo".

Po nabożeństwie zespoły zaprezentowały przed sanktuarium krótki program artystyczny, na który złożyły się taniec i śpiew, charakterystyczny dla danego kraju. Dodatkową atrakcją dla publiczności był fakt, że zespoły były ubrane w swoje ludowe stroje.

W 52. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich udział wzięło 12 zespołów, w tym 8 zagranicznych i 4 polskie. Zespoły brały udział w różnych konkursach. Najbardziej prestiżową nagrodą była Złota Ciupaga, którą wywalczyły: zespół regionalny "Istebna" z Istebnej, zespół "Cununa Apusenilor" z Rumunii i serbski zespół "Prnjavor".

- Gratulujemy występów wszystkim zespołom i dziękujemy za wzruszenia, którymi nas obdarzyły poprzez swój taniec i śpiew. Jesteśmy pełni podziwu i uznania za to, że mimo tak trudnej sytuacji pandemicznej przygotowane zostały piękne programy, oraz za to, że zespoły podjęły wysiłek i pokonały wiele trudności, by do nas przyjechać i pokazać się na scenie przed zakopiańską publicznością - podkreśla Bożena Lewandowska, przewodnicząca jury.

- Dostrzegamy zmianę pokoleniową w zespołach. Coraz mniej jest starszych wykonawców, także takich, którzy wiedzę o otaczającej rzeczywistości nabywali poprzez uczestnictwo w tradycyjnej kulturze, w której się wychowali i żyli. Zastępują ich, i taka jest kolej rzeczy, ludzie młodzi, którym najwyraźniej bliskie są dawne tradycje i wartości, podobnie jak towarzyszącej wydarzeniom festiwalowym zakopiańskiej publiczności. To napawa optymizmem - dodaje dr Lewandowska.

Festiwal otrzymał honorowy patronat prezydenta RP Andrzeja Dudy i małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich były Urząd Miasta w Zakopanem wraz z Zakopiańskim Centrum Kultury.