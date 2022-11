Kardynał Ch. Schönborn: Rosja dąży do „celowej zagłady” Ukrainy  

Kardynał Christoph Schönborn ostro potępił agresję Rosji przeciw Ukrainie. „Trzeba to nazwać po imieniu: to jest celowa zagłada! Ciągle myślę o niezliczonych starcach, dzieciach i chorych, którzy są bezbronni wobec wojny i zimna” - napisał arcybiskup Wiednia 25 listopada w swoim cotygodniowym komentarzu na łamach stołecznej bezpłatnej gazety „Heute”. „Kiedy skończy się ta skandaliczna niesprawiedliwość?” – zastanawiał się z niepokojem metropolita wiedeński.

Przypomniał, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwróciła ostatnio uwagę, że na Ukrainie doszło do 700 celowych rosyjskich ataków na placówki służby zdrowia, co jest sprzeczne z całym międzynarodowym prawem humanitarnym. Według WHO jest to „największy atak na służbę zdrowia na terenie Europy od czasów II wojny światowej” – podkreślił purpurat austriacki.

Wskazał, że rakiety rosyjskie systematycznie niszczą zaopatrzenie ludności w energię elektryczną. Setki tysięcy gospodarstw domowych, szkół i szpitali są pozbawione prądu i ogrzewania. Jest to dotkliwe zwłaszcza teraz, przy bardzo niskich temperaturach. Należy się spodziewać wielu zgonów z powodu zimna. A do tego ciągle słyszymy doniesienia o torturach, gwałtach i rozstrzeliwaniu – stwierdził kardynał. W obliczu tych okrucieństw zaapelował do wszystkich mieszkańców Austrii: „Proszę, nie ustawajmy w naszej pomocy dla udręczonej Ukrainy!”.

Informując o tym austriacka agencja katolicka Kathpress przypomniała, że jednym z centralnych miejsc pomocy dla tego kraju jest Ordynariat Kościołów Wschodnich, kierowany przez kard. Schönborna. Wspiera on akcje humanitarne na całej Ukrainie organizowane przez wewnętrzną sieć kościelną. Tą drogą są tam przekazywane leki i materiał medyczny oraz pomoc żywnościowa.