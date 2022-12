W niedzielę trafi do Polski Betlejemskie Światło Pokoju  

W niedzielę 11 grudnia do Polski dotrze Betlejemskie Światło Pokoju, które harcerze i harcerki należący do Związku Harcerstwa Polskiego odbiorą od słowackich skautów. Uroczyste przekazanie odbędzie się o 8.00 w konkatedrze Siedmiu Boleści NMP w Popradzie na Słowacji.

Po polskiej stronie odbędzie się Msza święta w kaplicy w Ośrodku na Polanie Głodówka, po której harcerze i harcerki z całej Polski zabiorą Światło do swoich regionów. W niedzielę o 19.00 nastąpi też przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Ukrainie, co nastąpi na pasie granicznym przy przejściu Medyka-Szeginie.

Betlejemskie Światło Pokoju to międzynarodowa sztafeta, w ramach której płomień pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, niosąc nadzieję. W Polsce Światło trafi do Prezydenta RP, marszałków obydwu izb parlamentu, czy premiera, ale także do ludzi, organizacji i instytucji wspierających każdego dnia obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju, aby podziękować za ich zaangażowanie i służbę.

"Dziś potrzeba jak nigdy odważnych i rozsądnych młodych ludzi, aby ogień wojny zastępowali Światłem Pokoju. To dla nas harcerzy wyjątkowa możliwość, aby poprzez służbę Bogu, Polsce i ludziom dawać innym nadzieję na pokój. Sami jednak musimy mieć pokój w sobie. Tak jak Światło: gdy je masz, możesz dać je innemu. Dlatego, jak widzisz, ważne jest, żebyś miał Światło w sobie. Daj to Światło drugiemu człowiekowi, a sam zobaczysz, że tobie niczego nie ubędzie. Bo wartości takie jak wiara, nadzieja, miłość podobnie jak światło - gdy się nimi dzielisz, one się mnożą" - tłumaczy ks. Marek Kiedrowicz, kapelan Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.