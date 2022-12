Abp Szewczuk: nasza młodzież i dzieci niosą wojnę na swych barkach  

Z okupowanych terytoriów Ukrainy przychodzą kolejne wieści o planach masowych deportacji dzieci. Sami Rosjanie przyznają się do przewiezienia do tej pory w głąb ich kraju 150 tys. niepełnoletnich z zagrabionych ziem. Czeczeńcy na Donbasie wcielają z kolei najmłodszych członków lokalnej społeczności do specjalnych bojówek. „Ogarnijmy naszą modlitwą dzieci, które wpadły we wrogie ręce, którym kradną ojczyznę, język, kulturę, miłość do wszystkiego, co rodzime” – wzywał w swym orędziu abp Szewczuk.