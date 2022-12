Papież do strażaków: wcielacie w życie solidarność i altruizm  

„Wasze oddanie, gotowość, altruizm, odwaga, zdolność ofiarowania siebie zostają dostrzeżone i ludzie słusznie są z was dumni” – powiedział Ojciec Święty do włoskich strażaków. Franciszek przyjął ich przedstawicieli na audiencji. Wyraził swoje uznanie i wdzięczność za tak potrzebną działalność, wymieniając m.in. to, co ostatnio służby robią na wyspie Ischii, którą dotknęła tragiczna lawina błotna.