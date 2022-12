Prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia zaznaczył, że te łzy wzbudziły wielką hojność w wielu ludziach, którzy postanowili pospieszyć z pomocą ciężko udręczonej ludności Ukrainy. Transport darów pomagających przetrwać trudny, wojenny czas w warunkach zimy, kard. Krajewski osobiście zawiezie na Ukrainę, gdzie spędzi zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

„Te łzy Papieża poruszyły miliony serc i przyczyniają się do uratowania wielu ludzkich istnień. W jaki sposób? Do Biura Dobroczynności Ojca Świętego przychodzi tysiące telefonów od różnych firm, które chcą ofiarować ciepłe ubrania. To wszystko, co jest potrzebne, aby przeżyć zimę – powiedział papieskiej rozgłośni kard. Krajewski. - Wspomnę tylko o jednej z wielkich włoskich firm z północy, której dyrektor zadzwonił i ofiarował Ojcu Świętemu dwa tiry, tj. osiemdziesiąt palet koszulek termicznych oraz ubiorów zimowych i narciarskich. Inni zorganizowali się i otworzyli produkcję generatorów prądu, których już od paru miesięcy nie można kupić w Europie. W tym celu uruchomiono specjalną produkcję w nocy. W najbliższym czasie te wszystkie generatory, wszystkie ubrania i to wszystko, co ludzie przysłali i czym się podzielili zawiozę osobiście w imieniu Ojca Świętego na Ukrainę, aby rozdzielić najbardziej potrzebującym poprzez sieć parafialną, poprzez kościelne kanały, a także nuncjaturę.“

