Łódzka kuria przypomina, że ks. Łukasz Prausa został suspendowany  

Publikujemy całość komunikatu archidiecezji łódzkiej:

"W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Kurii Metropolitalnej Łódzkiej związanymi z ks. Łukaszem Prausą – duchownym należącym do Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego, który posługiwał na terenie Archidiecezji Łódzkiej - nawiązując do oświadczenia znajdującego się na stronie Księży Pallotynów informujemy że:

Ksiądz Łukasz Prausa SAC nie mieszka w domu pallotyńskim, do którego został skierowany.

Przełożeni zakonni nie mają tym samym wpływu na jego działalność, której ślady można znaleźć w mediach społecznościowych.

Ks. Łukasz Prausa SAC nie pełni obecnie żadnej funkcji, która by została mu wyznaczona przez przełożonego.

Ks. Przemysław Podlejski SAC, rzecznik prasowy Prowincji Zwiastowania Pańskiego (20.01.2022 r.)

Natomiast strona Fundacji Dominik – Punkt Informacji o Psychomanipulacji i Sektach - prowadzona przez oo. Dominikanów informuje, że:

ks. Łukasz Prausa SAC jest suspendowany i ma zakaz sprawowania wszystkich funkcji kapłańskich;

nie pełni obecnie żadnej funkcji, która została by mu wyznaczona przez przełożonego zakonnego;

przełożeni zakonni nie mają wpływu na jego działalność.

Suspensa oznacza, że ukarany nią ksiądz nie może sprawować żadnych aktów wynikających z władzy święceń oraz nosić stroju duchownego. – Każdy ksiądz, żeby przepowiadać, musi otrzymać misję kanoniczną, a żeby móc sprawować sakramenty – uprawnienia od biskupa – wyjaśnia ks. dr Michał Siennicki SAC, specjalista z zakresu prawa kanonicznego w artykule Franciszka Kucharczaka "Kara dla poprawy". Ks. Siennicki przypomina, że kara suspensy dotyczy tylko osoby duchownej, czyli kogoś, kto otrzymał święcenia. Podkreśla też, że jest to kara lecznicza, która ma skłonić karanego do powrotu do wierności Kościołowi.