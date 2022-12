Kraków: Przed oknem papieskim rozbłysła choinka  

Świąteczne drzewko po raz 16. stanęło przed słynnym oknem papieskim. Tym razem przyjechało z Doliny Roztoki u podnóży góry Radziejowa w Beskidzie Sądeckim. 15-metrowa gęsta jodła ma 60 lat.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski włączając światełka na choince przypomniał, że to Jan Paweł II wprowadził zwyczaj stawiania choinki i szopki na pl. św. Piotra w Watykanie oraz to, że papieża były to ważny elementy w czasie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Zaś z okna papieskiego w Krakowie wielokrotnie wychylał się, aby pobłogosławić mieszkańców.

"Moi drodzy, jesteśmy wszyscy głęboko przekonani, że dzisiaj z nieba ojciec święty patrzy na nas i nam błogosławi. I cieszy się, że tylu wspaniałych ludzi przyczyniło się do tego, że możemy się radować tym, że jesteśmy razem, że śpiewamy takie cudowne kolędy wraz z Armią Janosika. Bo ojciec święty bardzo, ale to bardzo lubił kolędować, zapraszał we wszystkie dni świąteczne Polaków mieszkających w Rzymie i gości, by dla niego śpiewali kolędy. Dla niego śpiewanie było jednocześnie modlitwą, wielbiącą Boga za to, że nas tak ukochał, że dał nam swojego syna" - mówił metropolita krakowski.

Hierarcha życzył, aby najbliższe dni poprzedzające Wigilię były pełne dobroci, wzajemnej pomocy, szacunku, dobrego słowa, a święta były prawdziwie błogosławione.

W sobotniej uroczystości włączenia światełek na choince uczestniczyli m.in. wojewoda Łukasz Kmita i marszałek Małopolski Witold Kozłowski. Na plac przy Franciszkańskiej licznie przybyły dzieci, które na koniec spotkania otrzymały prezenty od św. Mikołaja. W tym roku upominki przygotowała Caritas Archidiecezji Krakowskiej wraz z wolontariatem działającym przy Sanktuarium św. Jana Pawła II Krakowie. Uroczystość wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - region jest patronem głównym wydarzenia.

Uroczystość zapalenia światełek poprzedził koncert Małej Armii Janosika - góralskiej kapeli z Raby Wyżnej. Zespół, który prowadzi Damian Pałasz, liczy 180 członków w wieku od 3 do 70 lat.

Tradycję bożonarodzeniowych spotkań pod żłóbkiem i przystrojoną choinką na stałe wprowadził Jan Paweł II na pl. św. Piotra w Rzymie w 1982 r. Odtąd spotkania są stałym elementem świątecznego pejzażu w Watykanie. W 2007 r. podobny zwyczaj wprowadził w Krakowie osobisty sekretarz papieża kard. Stanisław Dziwisz.