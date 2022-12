Czego Polacy obawiają się w 2023 roku?  

W badaniu United Surveys zapytano Polaków, czego najbardziej obawiają się w przyszłym roku. "Najwięcej, bo 45,4 proc. respondentów wskazało na możliwą eskalację działań wojennych w Ukrainie. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią był wzrost cen. Obawia się tego 25,9 proc. uczestników badania. Nie bez powodu, bo od nowego roku mają powrócić dawne, wyższe stawki VAT. Oznacza to, że podatek na paliwa ma wzrosnąć z obowiązujących obecnie 8 proc. do 23 proc., na gaz z zera do 23 proc., na prąd i ciepło z 5 proc. na 23 proc., a na nawozy z zera do 8 proc." - podaje RMF FM.

Z sondażu wynika też, że 12,7 proc. Polaków najbardziej boi się awantur politycznych. "Nieliczni obawiają się z kolei bezrobocia (3,1 proc.), głodu (2,4 proc.), nowej epidemii (1,6 proc.), zmian klimatycznych (1,3 proc.) czy też zimna (0,9 proc.). (...) 4 proc. respondentów nie ma żadnych obaw w związku z nowym rokiem, a 2,7 proc. nie ma zdania w tym temacie" - czytamy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-18 grudnia 2022, na grupie 100 osób, metodą mieszaną: CAWI (wywiad przeprowadzany internetowo) oraz CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).

