We wtorek w wieku 63 lat zmarł Andrzej Iwan były znakomity piłkarz m.in. Wisły Kraków, Górnika Zabrze i reprezentacji Polski, z którą w 1982 roku zajął trzecie miejsce w mistrzostwach świata w Hiszpanii - podała rmf24.pl.

"Andrzej to był chłopak do rany przyłóż. Superinteligentny, uczynny i przyjacielski. Miał niesamowite oko do piłkarzy. Wystarczyło, że rzucił okiem i umiał zawodnika w miarę dobrze ocenić" - mówił w Radiu RMF24 Zdzisław Kapka, były piłkarz Wisły Kraków i reprezentacji Polski.

Grający jako napastnik Andrzej Iwan 29 razy wystąpił w reprezentacji Polski, zdobywając dla niej 11 goli. Strzelał dla kadry średnio niemal w co drugim meczu. W kadrze narodowej grał w latach 1978-87. Wystąpił m.in. na mundialach w 1978 i 1982 r. w Hiszpanii, gdzie zdobył trzecie miejsce. Uważany za jeden z największych talentów w historii polskiej piłki miał jednak pecha do kontuzji.

Zmarł w wieku 63 lat.