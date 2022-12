Najdłuższa żywa szopka w Europie rozświetla jaskinię w Słowenii  

„Pięć kilometrów trasy, 18 odgrywanych scen, 33 lata doświadczenia”: tak wygląda inscenizacja jasełek wystawiana w cudownej jaskini w Postojnie, w Słowenii. Od 25 do 30 grudnia, 150 aktorów i statystów prezentuje zwiedzającym wyjątkowe wydarzenie wraz z przesłaniem pokoju i pojednania dla całej ludzkości. Jest to nadłuższa żywa szopka w Europie.

Skalna grota jako miejsce, w którym Maryja urodziła Zbawiciela, stała się punktem odniesienia w zbiorowej wyobraźni szopki na całym świecie. Jaskinie w Postojnie zostały odkryte 200 lat temu. Żywa szopka przemieszcza się małą kolejką, pierwszą na świecie umieszczoną wewnątrz wapiennej jaskini. Towarzyszący jej korowód podąża pieszo wzdłuż „korytarzy” grot, pośród majestatycznych konkrecji, stalaktytów i stalagmitów, ukształtowanych przez przepływ kapiących kropli wody, których pochodzenie jest zagubione w mgle czasu. Jeden z najwznioślejszych i najbardziej okazałych przejawów natury oddaje hołd Bogu wcielonemu w dziecko, wydarzeniu, które zrewolucjonizowało i odkupiło historię ludzkości. W obecności takiej wspaniałości odczuwa się całą małość istoty stworzonej, ale jednocześnie czuje się częścią tysiącletniej historii zbawienia.

W ciągu 90 minut spektaklu ponad 150 aktorów, statystów, muzyków i śpiewaków występuje na żywo pod ziemią, w stałej temperaturze, na wyjątkowej scenie wśród świateł i dźwięków, które urzekają i otaczają zwiedzających. O tym wyjątkowym przedstawieniu opowiedział Radiu Watykańskiemu Kevin Klun Valencic, jeden z organizatorów wydarzenia.

Kevin Valencic: artyści wywodzą się z lokalnej społeczności

„Bez wątpienia stanowi to wielkie wyzwanie, które podejmuje wiele osób, wielu artystów. Nie jest łatwe pozostawanie wewnątrz jaskiń przez wiele godzin. Chociaż jest zimno, to jednak nie tak bardzo, około 10 stopni. Panuje jednak także duża wilgoć. Wewnątrz znajduje się wiele delikatnych instrumentów, jak chociażby harfa. To nie jest łatwe, ale możliwe. Cały rok przygotowujemy to przedstawienie, w grudniu tempo staje się szalone. Artyści, śpiewacy profesjonalni, a także statyści reprezentują w znacznej części miejscową ludność. Wszyscy śpiewacy, którzy występują w spektaklu są zawodowcami, najbardziej znanymi w Słowenii, inni, czyli aktorzy, również statyści są miejscowi. To wydarzenie stało się już tradycją nie tylko w Postojnie, ale w całej Słowenii. To największe tego typu przedstawienie w okresie Bożego Narodzenia w całym kraju.“

Organizatorzy inscenizacji zapewniają, efekty dźwiękowe i świetlne zostały zaprojektowane z pełnym poszanowaniem miejsca, w imię zrównoważonego rozwoju i dbałości o zachowanie bezcennego dziedzictwa przyrodniczego.