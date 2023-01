Prezydent złożył życzenia urodzinowe scenografowi Allanowi Starskiemu  

Z serca życzę Panu zdrowia, słusznej dumy z sukcesów, a nade wszystko niewyczerpanych sił twórczych do kontynuowania pracy artystycznej - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do Allana Starskiego z okazji 80. urodzin scenografa.

"Przesyłam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji jubileuszu Pańskich 80. urodzin. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego uznania dla Pana wybitnego dorobku artystycznego, który współtworzy historię kina polskiego i światowego" - zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że Starski jako scenograf wypracował "własny styl kreowania filmowego świata, nadając niepowtarzalny charakter obrazom tak znakomitych reżyserów, jak Andrzej Wajda, Steven Spielberg, Agnieszka Holland, Roman Polański i wielu innych". "Dzięki doskonałej znajomości dziejów kultury materialnej oraz dbałości o detale i niezwykłej pieczołowitości w ich rekonstruowaniu przedstawia Pan na planie filmowym realia minionych epok z mistrzowską szczegółowością, która wzbudza uznanie znawców i wprawia publiczność w zadziwienie. Za sprawą Pańskiego kunsztu wymiar wizualny, stanowiący istotę kina, przykuwa naszą - widzów - uwagę i przenosi nas w odtwarzane czasy i miejsca, pozostawiając po seansie niezapomniane wrażenia" - podkreślił w liście prezydent.

Andrzej Duda podziękował Allanowi Starskiemu "za te wspaniałe przeżycia, jakich doświadczamy, oglądając filmy, których jest Pan współautorem". "Chcę również wyrazić uznanie dla Pańskiej odwagi i otwartości na tematykę okupacyjną, która zajmuje poczesne miejsce w Pańskim dorobku scenograficznym. Wreszcie, dziękuję Panu także za gotowość przekazywania swojej wiedzy i umiejętności młodym adeptom scenografii, którzy od lat chętnie sięgają po Pańską książkę, czerpiąc z maestrii i mądrości laureata najcenniejszych na świecie nagród filmowych, na czele z Oscarem i Cezarem" - zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Allan Starski urodził się 1 stycznia 1943 r. w Warszawie jako syn Ludwika Starskiego, znanego scenarzysty i autora tekstów piosenek, związanego z kinem lat 30. i powojennym.

Od początku lat 70. współpracował jako asystent scenografa, a w 1973 r. zadebiutował jako samodzielny autor scenografii do filmu Ryszarda Bera "Chłopcy". W 1976 r. nawiązał współpracę z Andrzejem Wajdą - na planie filmu "Smuga cienia".

Jako jeden ze stałych współpracowników Wajdy spotkał się z nim później wielokrotnie, realizując scenografię do takich dzieł, jak m.in.: "Człowiek z marmuru" (1976), "Bez znieczulenia" (1978), "Dyrygent" (1979), "Panny z wilka" (1979, nagroda na FPFF w Gdyni), nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji "Człowiek z żelaza" (1981), "Danton" (1982), "Biesy" (1988), "Korczak" (1990), "Pierścionek z orłem w koronie" (1992), "Wielki tydzień" (1995) czy "Pan Tadeusz" (1999).

Realizował też scenografie dla takich twórców, jak Krzysztof Kieślowski ("Bez końca" 1984), Agnieszka Holland ("Europa, Europa" 1990, "Plac Waszyngtona" 1997), Tadeusz Konwicki ("Lawa" 1989), Janusz Zaorski (m.in. "Baryton" 1984, "Jezioro Bodeńskie" 1985), Jerzy Stuhr ("Historie miłosne" 1997) czy Jens Carl Ehlers ("Flying Fever" 1987, "Republika marzeń" 1992).

Za scenografię do głośnej produkcji Stevena Spielberga "Lista Schindlera" (1992) otrzymał Oscara (wraz ze scenografką Ewą Braun) i nominację do BAFTA, a za scenografię do "Pianisty" Romana Polańskiego (2002) - francuskiego Cesara i polskiego Orła. Był też nominowany do Emmy za scenografię do brytyjsko-amerykańskiego, wojennego filmu TV "Ucieczka z Sobiboru" (1987) Jacka Golda. W 2005 r. ponownie współpracował z Romanem Polańskim na planie "Olivera Twista". Starski stworzył także scenografię do filmu "Pokłosie" (2012) w reż. Władysława Pasikowskiego.