Piękne słowa papieża o kardynale Pellu  

Papież Franciszek, żegnając w telegramie zmarłego we wtorek australijskiego kardynała George'a Pella podkreślił, że bez wahania i z wytrwałością podszedł do "godziny próby". Tak nawiązał do tego, że jego były bliski współpracownik spędził ponad rok w więzieniu w swoim kraju - skazany za czyny pedofilii, a potem oczyszczony z tych zarzutów i zwolniony z zakładu karnego.