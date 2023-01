Papież modli się za ofiary zamachu na kościół w DR Konga  

Do zamachu doszło w ubiegłą niedzielę, kiedy w kościele w miejscowości Kasindi zgromadziło się około stu wiernych. W wyniku wybuchu podłożonej bomby śmierć poniosło 17 osób, a ponad 40 odniosło obrażenia. Wśród poszkodowanych jest wiele kobiet i dzieci. Do zamachu przyznali się dżihadyści z Państwa Islamskiego.

Przeczytaj: DR Konga: islamski zamach na kościół, nuncjusz – „to istna rzeź”

Papież zapewnia o swym współczuciu i bliskości z rodzinami, które zostały ciężko doświadczone przez tę tragedię. W modlitwie powierza zmarłych i rannych miłosierdziu Boga. Błaga Chrystusa, Pana życia, aby wszyscy strapieni znaleźli w Bogu pocieszenie i ufność.

Przeczytaj: Kolejne zabójstwo księdza w Nigerii

Dodajmy, że dokładnie za dwa tygodnie Franciszek uda się w podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. W programie jego wizyty przewidziane jest też spotkanie z ofiarami aktów przemocy do jakich dochodzi we wschodnich regionach Konga. To właśnie tam miał miejsce niedzielny zamach na kościół.