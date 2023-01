W katastrofie śmigłowca zginął szef MSW Ukrainy Denys Monastyrsk  

"Dziś rano, 18 stycznia, w Browarach rozbił się śmigłowiec Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W wyniku katastrofy zginęło kierownictwo MSW: minister, pierwszy zastępca ministra i wiceminister" - napisał Kłymenko na Facebooku. (https://tinyurl.com/mvdrfkmd)

"Na razie wiadomo o 16 ofiarach śmiertelnych, w tym dwojgu dzieci. Dziewięć osób znajdowało się na pokładzie helikoptera" - przekazał.

Maszyna upadła w Browarach, mieście w aglomeracji Kijowa, rozbijając się w pobliżu przedszkola. "22 osoby, w tym 10 dzieci, znajduje się w szpitalach" - napisał Kłymenko.

The scale of the fire after the helicopter crash in #Brovary. According to the police, three people were killed and five have been injured. pic.twitter.com/qMjR3cuaZp