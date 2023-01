Parlament Europejski w przyjętej w środę w Strasburgu rezolucji wezwał kanclerza Niemiec Olafa Scholza do bezzwłocznego dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard 2.

W rocznym sprawozdaniu z realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) za 2022 r., przyjętym w środę 459 głosami za, przy 93 głosach przeciw i 85 wstrzymujących się, posłowie wzywają do natychmiastowego rozmieszczenia nowoczesnej broni i obrony powietrznej nowej generacji na Ukrainie, wzywając kanclerza Niemiec Scholza do bezzwłocznego dostarczenia jej czołgów Leopard 2.Europosłowie podkreślają, że Ukraina broni swojej integralności terytorialnej w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową i pilnie potrzebuje pomocy wojskowej i ciężkiego uzbrojenia, aby wygrać wojnę.

W sprawozdaniu jego autorzy z zadowoleniem przyjmują nowe inicjatywy UE na rzecz wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa i obrony, w szczególności deklarację wersalską, kompas strategiczny, wspólny komunikat w sprawie luk w inwestycjach w obronę oraz wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia zachęcającego do wspólnych zamówień (EDIRPA). Państwa członkowskie powinny nadal rozwijać zdolności w zakresie cyberobrony - dodają posłowie - oraz ustanawiać partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa i obrony z podobnie myślącymi partnerami na całym świecie.

Sprawozdawca ds. wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Tom Vandenkendelaere (EPL) powiedział, że bezpieczeństwo europejskie dramatycznie się pogorszyło z powodu wojny na Ukrainie. "W tym kontekście UE musi zwiększyć i przyspieszyć pomoc wojskową dla Ukrainy oraz usprawnić funkcjonowanie jej polityki obronnej, kontynuując i zacieśniając współpracę z NATO. Między innymi powinna przyspieszyć proces decyzyjny w kwestiach obronnych i zmniejszyć zależność od krajów trzecich" - wskazał.