Minister edukacji i nauki był wieczorem gościem w programie "Polski punkt widzenia" na antenie Telewizji Trwam. Został zapytany m.in. o to, że w wielu krajach są zakazy używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach i to, czy dopuszcza wprowadzenie takich rozwiązań w Polsce.

"Ja już kilka miesięcy temu - na początku kadencji nowej Rady Dzieci i Młodzieży, działającej przy MEiN i skupiającej uczniów i studentów z całej Polski - poprosiłem dzieci szkolne i młodzież, żeby we własnym gronie skonsultowały we wszystkich województwach to, w jaki sposób podejść do tego zagadnienia" - wskazał szef MEiN.