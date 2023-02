Szef MSZ Szwecji: Zbudowaliśmy strategiczne partnerstwo z Polską  

Tobias Billstroem na wspólnej konferencji z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem w Sztokholmie podkreślił, że relacje polsko-szwedzkie są bardzo silne. "Jesteśmy dobrymi sąsiadami i mamy dawne więzi historyczne. Wielu szwedzkich obywateli jest pochodzenia polskiego i przyczyniają się do rozwoju szwedzkiego społeczeństwa" - powiedział minister.

"Zbudowaliśmy strategiczne partnerstwo z Polską, będziemy kontynuować rozwijanie współpracy bilateralnej, szczególnie w tak istotnych obszarach jak bezpieczeństwo w regionie, wsparcie dla Ukrainy, rozszerzanie UE, związki transatlantyckie" - powiedział szwedzki minister.

Dodał, że również we współpracy obu krajów ważne są obszary przemysłu zbrojnego i innowacji. Szwedzi minister podziękował Polsce za wsparcie dla akcesji jego kraju i Finlandii do NATO. "To bardzo dużo dla nas znaczy" - podkreślił Billstroem.

Jak dodał, Rosja rażąca łamie prawo międzynarodowe i porządek bezpieczeństwa Europy. Zapewnił o szwedzkim wsparciu w postaci pakietów pomocowych i sprzętu dla Ukrainy.