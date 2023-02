Sesja inauguracyjna odbyła się 9 lutego we wschowskim kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie i rozpoczęła się od zaprzysiężenia członków komisji historycznej i przedstawienia postaci s. Iwony Król CSSE.

Po oficjalnym rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i modlitwie do Ducha Świętego odmówionej przez bp. Tadeusza Lityńskiego odbyło się zaprzysiężenie członków trybunału beatyfikacyjnego.

W trakcie pierwszego posiedzenia wicepostulatorka s. Weronika Szelejewska CSSE przekazała biskupowi listę świadków. Na koniec, po podpisaniu podpisanie protokołu, wszyscy zebrani odmówili modlitwę o beatyfikację s. Iwony Król CSSE.

Ostatnim akcentem była Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego, który w homilii zauważył, że s. Iwona w swojej pomocy innym nie tyle widziała, co traci, lecz jak wiele w dawaniu może wyniknąć szczęścia dla niej samej! - Dojrzałość chrześcijańska, bycie dla innych rozwijają w nas to, co Boże, gdy nie boimy się służyć, gdy jesteśmy dla innych! - podkreślił biskup i dodał: - Życie siostry Iwony może być dla nas wskazówką, w jaki sposób i my, zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo możemy realizować tę oblubieńczą miłość - dodał.

Siostra M. Iwona Król przyszła na świat 12 maja 1908 roku w Mrozach k. Kartuz na Kaszubach. Na chrzcie nadano jej imię Anna. 22 lata później wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Poznaniu, gdzie w 1937 roku złożyła śluby wieczyste. W 1939 roku trafiła do Wschowy, gdzie elżbietanki prowadziły sierociniec i przedszkole. W 1944 roku proboszcz powierzył jej opiekę nad świątynią. Strzegła jej z narażeniem życia, wyniosła z niej bombę zegarową, która po kilkunastu godzinach wybuchła. Siostra Iwona zbierała w okolicznych wioskach sprofanowane przez radzieckich żołnierzy konsekrowane Hostie i sprzęty liturgiczne, wiedząc, jak bestialscy potrafili być sowieccy żołnierze. Zakończyła ziemskie pielgrzymowanie 8 sierpnia 1990 r. i została pochowana na cmentarzu parafialnym we Wschowie.

Inicjatorem procesu beatyfikacyjnego s. Iwony Król CSSE jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i prowadzenie dochodzenia jest s. Weronika Szelejewska CSSE. 29 marca 2021 r. bp Tadeusz Lityński zatwierdził ją jako wicepostulatorkę sprawy. 28 stycznia 2022 r. w imieniu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wicepostulatorka zwróciła się do biskupa zielonogórsko-gorzowskiego z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego s. Iwony Król CSSE. 9 czerwca 2022 r. pozytywną opinię w tej sprawie wydała Konferencja Episkopatu Polski. 17 listopada 2022 r. bp Tadeusz Lityński wydał edykt, w którym poinformował diecezjan o planowanym rozpoczęciu dochodzenia.

15 stycznia tego roku została powołana komisja historyczna, której zadaniem jest zebranie i zbadanie dokumentacji dotyczącej s. Iwony Król CSSE. Tworzą ją: ks. dr hab. Robert Romuald Kufel - przewodniczący, ks. dr Łukasz Kędzierski i lic. Jolanta Pawłowska.

Natomiast 30 stycznia bp Tadeusz Lityński powołał diecezjalny trybunał beatyfikacyjny w składzie: ks. prof. dr hab. Adam Kalbarczyk - delegat biskupa, ks. dr Piotr Garstecki - promotor sprawiedliwości, s. Karola Piotrowiak CSSE - notariusz.

Msza św. poprzedzona odsłonięciem tablicy upamiętniającej elżbietankę nazywaną „cichą bohaterką Wschowy”.

