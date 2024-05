To już dziś! Rusza proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć [TRANSMISJA]  

Od teraz Helenie Kmieć przysługuje tytuł Servae Dei (Służebnica Boża). Inauguracyjna sesja trybunału ma charakter posiedzenia publicznego.

Potem nastąpią kolejne, już tajne, sesje trybunału, przesłuchania świadków. Nadal zbierane są dowody świętości Heleny. Wciąż można zgłaszać świadectwa związane z jej życiem. - Po rozpatrzeniu tych świadectw i zebraniu zeznań świadków nastąpi - podczas ostatniej, znów publicznej sesji trybunału - zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym – tłumaczy postulator procesu ks. Paweł Wróbel SDS. Dokumenty zostaną przekazane do Stolicy Apostolskiej, do Dykasterii ds. Świętych i rozpocznie się faza rzymska procesu, podczas której powstaje Positio o życiu i cnotach kandydatki na ołtarze. Do beatyfikacji Heleny będzie potrzebny cud.

- Archidiecezja krakowska ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Myślę więc, że proces przebiegnie sprawnie, ale dziś trudno określić jego ramy czasowe – ocenia salwatorianin.

Helena Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 r. w Krakowie. Była absolwentką Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Na ostatnie dwa lata liceum zdobyła stypendium do prestiżowej Leweston School w Sherborne w Wielkiej Brytanii, gdzie zdała maturę. Studiowała inżynierię chemiczną w języku angielskim na Politechnice Śląskiej. Dyplom magistra inżyniera obroniła w 2014 r. Równolegle ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Gliwicach, a następnie rozpoczęła pracę jako stewardessa w liniach lotniczych.

Do Wolontariatu Misyjnego Salvator w Trzebini wstąpiła w 2012 r. Od początku mocno angażowała się w działalność Wspólnoty. Zawsze gotowa do podjęcia odpowiedzialności za inicjatywy misyjne, chętnie służyła talentem muzycznym.

Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Angażowała się w pomoc dzieciom w nauce w świetlicy Caritas i działalność Katolickiego Związku Akademickiego w Gliwicach.

W lipcu 2016 roku pełniła funkcję koordynatorki Światowych Dni Młodzieży w rodzinnej parafii.

8 stycznia 2017 r. rozpoczęła posługę jako wolontariuszka misyjna w Boliwii, z zamiarem półrocznej pomocy Siostrom Służebniczkom Dębickim w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba, gdzie została zamordowana 24 stycznia 2017 r.

Została pochowana w rodzinnym Libiążu. Jej pogrzeb zgromadził kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski, oficjalne delegacje rządu RP, biskupów z Polski i Boliwii oraz wielu misjonarzy, mieszkańców miasta, przyjaciół i bliskich.



Wszelkie świadectwa dotyczące służebnicy Bożej Heleny Kmieć można nadsyłać na adres:

Biuro Postulacyjne Procesu Beatyfikacyjnego Heleny Kmieć

ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków

tel. 12 352 27 55

beatyfikacja@helenakmiec.pl