Edykt ws. dr Gabrysiak  

Biskup Elbląski ogłosił edykt w sprawie procesu beatyfikacyjnego lek. med. Aleksandry Gabrysiak. Jest on odpowiedzią na petycję postulatora o wszczęcie kanonicznej procedury beatyfikacyjnej tej wiernej świeckiej. Dlatego też bp Jezierski w opublikowanym edykcie zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę, dokumenty, pisma, listy, pamiątki lub wiadomości w tej sprawie - zarówno pozytywne, jak i negatywne - by w terminie do 31 lipca 2024 roku przekazali je do Kurii Diecezjalnej Elbląskiej.

W dokumencie biskup elbląski, przytacza biogram doktor Gabrysiak. Zwraca w nim uwagę na głęboką religijność elbląskiej lekarki, zaangażowanie na rzecz swoich pacjentów, oraz ubogich i potrzebujących. Przypomniał jej decyzję o adoptowaniu porzuconej w gdańskim szpitalu dziewczynki, działalność społeczną i charytatywną i wsparcie organizacji katolickich. Pisze także o jej tragicznej śmierci w jej własnym mieszkaniu, z rąk mężczyzny, któremu pragnęła pomóc.

„Aleksandra Gabrysiak była radykalną chrześcijanką. W życiu codziennym kierowała się żywą wiarą i orędziem Ewangelii. Wypełniała z pasją i ofiarnością powołanie lekarskie.” - czytamy w edykcie.

Pamięć o Doktor Oli, bo tak powszechnie nazywano w naszym regionie, zaangażowaną lekarkę, pozostała żywa w wielu wspólnotach. Zwłaszcza w środowisku trójmiejskich lekarzy, dla których do dziś pozostaje wzorem posługi wobec chorych i cierpiących.

Dotychczas zgromadzone materiały i dokumenty pozwoliły na uruchomienie procesu beatyfikacyjnego lekarki.