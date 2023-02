21 lutego rusza nowenna o pokój na świecie  

W wigilię Środy Popielcowej franciszkanie z Niepokalanowa zapraszają do dziewięciodniowej modlitwy o pokój na świecie.

W Niepokalanowie znajduje się Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu "Gwiazda Niepokalanej", będącą Światowym Centrum Modlitwy o Pokój. Nawiedzający codziennie kaplicę pątnicy, modlą się o pokój. Dzięki transmisji internetowej w każdym momencie można włączyć się w modlitwę z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto codziennie za pośrednictwem Niepokalanów TV o 20.30 z kaplicy szpitalika klasztornego transmitowana jest modlitwa różańcowa odmawiana również w intencji pokoju na świecie, a szczególnie na Ukrainie.

Jeśli chcemy, aby świat stał się ostatecznie przybytkiem pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się modlić.

Jan Paweł II

Franciszkanie zapraszają do uczestnictwa w Mszy św. 24 lutego o godz. 11 w bazylice w Niepokalanowie oraz Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15 w sanktuarium św. Maksymiliana. "Będziemy modlić się o pokój na Ukrainie i w innych miejscach świata, w których trwają w różnych wymiarach okrutne wojny, rebelie czy prześladowania” - zapraszają ojcowie z Niepokalanowa. Zarówno Msza św., jak i Korona do Miłosierdzia Bożego będą transmitowane przez telewizję NiepokalanówTV. Msza św. będzie ponadto transmitowana przez Radio Niepokalanów.

"Podczas tych wyjątkowych 9 dni trwajmy na modlitwie o pokój, czy to przez uczestnictwo w Eucharystii, w nabożeństwach, w adoracji, podejmując również wybraną formę postu (wyrzeczenia, ofiarowania własnego cierpienia) oraz osobistą modlitwę" - zapraszają franciszkanie. Na stronie www.niepokalanow.pl >> znajdują się propozycje codziennych modlitw.