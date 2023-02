W Krakowie znów urodziły się pięcioraczki  

O narodzinach piątki maluchów poinformował Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

"Podobno nic dwa razy się nie zdarza, a jednak w Szpitalu Uniwersyteckim cuda lubią się powtarzać. Już po raz drugi - dzięki staraniom zespołu Oddziału Położnictwa i Perinatologii pod kierownictwem profesora Huberta Hurasa, który od ponad 10 tygodni opiekował się ciężarną mamą - w niedzielę po godzinie 14, powitaliśmy na świecie PIĘCIORACZKI!" - czytamy na FB szpitala.

Taka ciąża trafia się raz na 52 miliony przypadków. "Trzy dziewczynki i dwaj chłopcy urodzili się w 28 tygodniu, przez cesarskie cięcie" - informują medycy.

Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy ważą od 710 do 1400 gramów i mierzą ok. 40 centymetrów każdy. Wszyscy trafili pod troskliwą opiekę zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii, kierowanego przez profesora Ryszarda Lauterbacha, gdzie spędzą najbliższych kilka tygodni.

Dzieci i mama czują się dobrze, w domu natomiast z niecierpliwością oczekuje już na nich pochodzący z Anglii tato oraz siedmioro rodzeństwa.

"Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i wzruszeni, że już po raz kolejny możemy uczestniczyć w tak niezwykłym wydarzeniu, a wiedza oraz doświadczenie naszych specjalistów sprawiają, że tak mnogie ciąże doczekują się szczęśliwego rozwiązania" - czytamy.