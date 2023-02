Wieża Jasnej Góry ponownie rozbłyśnie dziś w barwach Ukrainy  

W modlitwie i pomocy nie ustaniemy - zapewnia kustosz sanktuarium o. Waldemar Pastusiak. - Cieszymy się, że Jasna Góra jest też ośrodkiem modlitwy za Ukrainę, za wszystkich Ukraińców, wszystkich uchodźców, którzy są w Polsce, bo to jest ważne, by oni czuli wspólnotę, to żeby od nas biła życzliwość i pokazanie im, że też modlimy się za to, by mogli wrócić do swojej ojczyzny - podkreśla zakonnik.

Przeczytaj: Rok wojny: Co za nami, co nas czeka?

Niezwykle wymowny jest namalowany przez 11-letnią Mariję obrazek Jasnej Góry na ukraiński konkurs „Mój dom w czasie wojny”. Pod jasnogórskim dachem nadal mieszka ponad 20 matek z dziećmi, niektóre z kobiet znalazły tu zatrudnienie. Pani Wala z wnuczką i prawnuczką uciekła z Browar koło Kijowa. - Bardzo dziękuję wszystkim Polakom za tak ciepłe przyjęcie nas - podkreśla.

- Nie ma prawdziwej wolności bez solidarności - przypomniał za św. Janem Pawłem II abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski sprawował Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej inaugurującą „Dzień modlitwy i solidarności z Ukrainą”. Podkreślił, że zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa, bo odkupienie dokonane przez Chrystusa na wzgórzu Golgoty jest Boską miarą wyznaczoną złu, że to ostatecznie życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią, nad nienawiścią triumfuje miłość miłosierna objawiona przez Chrystusa.

Paulini wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy włączają się w modlitwę i materialną pomoc.

Inwazję Rosji na Ukrainę relacjonujemy na bieżąco: RELACJA

Jasna Góra stała się dziś też szczególnym miejscem podziękowania dla szkół, firm i gmin regionu częstochowskiego udzielających różnorakiego wsparcia Ukraińcom. Także dzięki zaangażowaniu abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego wysłano ponad 700 ton darów w akcjach organizowanych przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy. Z pomocy materialnej skorzystało ponad 90 tys. uchodźców.

- Robicie to z wiarą, w imię Pana Boga, wyznała jedna z prawosławnych Ukrainek przed powrotem do domu - opowiadał ks. Ryszard Umański z Towarzystwa Patriotycznego Kresy i proboszcz parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Częstochowie, gdzie powstało centrum pomocy.

- Miłość i dobroć nie mogą nużyć. Trudna nasza historia nie może nas powstrzymać od pomagania - podkreśla ks. Umański. Kapłan już w drugim dniu wojny otworzył dolną część kościoła na miejsce pomocy dla uchodźców. Jak przyznaje dziennie wspierano nawet 200-300 osób. Obecnie w centrum pomaga na stałe kilkadziesiąt osób, w tym młode ukraińskie matki. - To jest świadectwem, że Ukraińcy nie tylko korzystają z pomocy, ale też chcą się angażować. Ci co nocowali na plebanii, chcieli w geście wdzięczności częstować pierogami ludzi wychodzących z kościoła. Ukrainki lepiły nawet do 2 tys. pierogów jednorazowo. W planach są też obiady wydawane 2 razy w tygodniu dla starszych osób, które byłyby też dla nich okazją do spotkania - opowiada kapłan.

W spotkaniu na Jasnej Górze uczestniczyły setki osób, w tym ponad 100-osobowa grupa uchodźców, większość to uczniowie uczęszczający do częstochowskich szkół. 13-letnia Władzia Karpenko dokładnie rok temu uciekła z Chersonia z mamą i bratem. - Tęsknie za Ukrainą. Jechałam cztery doby, 24 lutego już wyjechaliśmy, a 1 marca byliśmy w Polsce. W szkole zostałam przyjęta bardzo fajnie, koledzy, koleżanki są bardzo dobrzy - wyznała dziewczynka.

Alicja Janowska, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, wyrażając wszystkim wdzięczność za zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy, podkreśliła, że dzisiejszy dzień jest też swoistym wezwaniem do budowania ducha wspólnoty z tymi, którzy nadal są w potrzebie. - Chcemy podziękować za złożone dary, prezenty dla dzieciaków. 700 ton mówi samo za siebie. 270 szkół, 220 powiatów. Dzisiejszy czas prowadzi też do refleksji, może nawet do apelu, żeby to spotkanie stało się zaczynem do zachowania dalszej postawy solidarności i miłości. Wszyscy musimy być silni, mocni w wierze. Dziś to spotkanie na Jasnej Górze uświadamia nam jak ważne jest, byśmy byli razem - podkreśliła kurator.

Podczas spotkania abp Depo wyraził także wdzięczność Zakonowi Paulinów, za wszelką pomoc Ukraińcom, za otwarcie Domu Pielgrzyma.

W części artystycznej spotkania wystąpili uczniowie z Ukrainy z Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej.

Dzień modlitwy i postu przeżywają na Jasnej Górze także wierni Kościoła greckokatolickiego, którzy podczas specjalnego nabożeństwa modlić się będą zwłaszcza za poległych i walczących żołnierzy.

Wieża Jasnej Góry ponownie rozbłyśnie dziś w barwach Ukrainy.