„W tym trudnym dla nas czasie lepiej rozumiemy moc modlitwy i potrzebę posiadania wrażliwego serca, dlatego przybyliśmy do naszej duchowej stolicy – do Matki Bożej Berdyczowskiej – aby poprzez modlitwę i post wejść na drogę powrotu pokoju do Ukrainy i naszych serc” – powiedział w Berdyczowie metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki w trakcie ogólnonarodowej modlitwy o pokój.