Proces synodalny daje nadzieję na odnowę Kościoła w Azji  

Suklesh Costa, pracujący w Caritas Bangladesz, podkreśla w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, że reprezentuje ubogich, z którymi pracuje na co dzień; im też zaniesie przesłanie płynące z obrad. Jest przekonany, że proces synodalny może przynieść odnowę Kościoła w Azji. Ly Sovanna, delegat z Kambodży, również podziela tę nadzieję.

Duch Święty prowadził nas w tym, czym się mamy dzielić i co mówić

„To był wyjątkowy czas i błogosławieństwo dla mnie, że mogłem być tutaj na zgromadzeniu synodalnym. Nauczyłem się tutaj dzielić tym, co myślę, oraz, jak wygląda sytuacja Kościoła w Kambodży. Początkowo byłem zestresowany i zalękniony, bo nie wiedziałem, co mogę powiedzieć, będąc wśród biskupów i mając świadomość, że mój głos reprezentuje [całą] wspólnotę Kościoła w Kambodży. Dużo jednak modliliśmy się i [miałem odczucie], że Duch Święty prowadzi nas w tym, czym się mamy dzielić i co mówić. Zgromadzenie kontynentalne nakreśliło dalszą drogę dla Azji. Dzieliliśmy się i rozważaliśmy sytuację Kościoła w Azji, nasze priorytety, to, co możemy dać Kościołowi uniwersalnemu. I to wszystko będzie czynić naszą przyszłość bardziej owocną.“

Obrady synodu trwały przez trzy dni. Delegaci opracowali odpowiedź na dokument roboczy dla fazy kontynentalnej, co jest kolejnym krokiem pogłębiającym refleksję i stanowi materiał dla organizacji etapu światowego.