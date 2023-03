Kontynuując cykl na temat pasji ewangelizacyjnej Ojciec Święty podkreślił że każdy chrześcijanin powinien być apostołem, co oznacza posłanym na misję. Dodał, że zasadniczym tego aspektem jest powołanie, czyli wezwanie. „Na powołanie otrzymane jako bezinteresowny dar trzeba bezinteresownie odpowiedzieć” – podkreślił Franciszek, zaznaczając, że jest to powołanie wspólne i dotyczy zarówno tych, którzy przyjęli sakrament święceń, osób konsekrowanych, jak i każdego wiernego świeckiego, mężczyzny czy kobiety. Uzdalnia ich ono do aktywnego i twórczego wypełniania zadania apostolskiego w Kościele, w którym istnieje różnorodność posługiwania, ale jedność misji.

Papież przytoczył słowa soborowego Dekretu Ad gentes,w ktąrym stwierdzono, że „Kościół jest prawdziwie ugruntowany, w pełni żyje i jest prawdziwym znakiem Chrystusa wśród ludzi, jedynie wtedy, gdy wraz z hierarchią istnieje i działa autentyczny laikat” (nr 21).

Ojciec Święty podkreślił, że „w ramach jedności misji różnorodność charyzmatów i posług nie może prowadzić do powstania w ciele kościelnym kategorii uprzywilejowanych. Nie może też być pretekstem dla form nierówności, na które nie ma miejsca w Chrystusie i w Kościele”. Cytując słowa konstytucji dogmatycznej Lumen gentium_ „co do godności i wspólnego wszystkim działania na rzecz budowania Ciała Chrystusa, panuje wśród wszystkich prawdziwa równość” (LG, 32).

Franciszek zachęcił do przemyślenia na nowo wiele aspektów naszych relacji, które mają decydujące znaczenie dla ewangelizacji, aby zweryfikować sposób przeżywania naszego powołania chrzcielnego, naszego sposobu bycia apostołami w Kościele apostolskim.

A oto słowa Ojca Świętego do Polaków:

- Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Sobór Watykański II przypomina nam, że wszyscy ochrzczeni są powołani do bycia apostołami. Wymaga to rzeczywistej współpracy między hierarchią i wiernymi świeckimi, bo w Kościele istnieje różnorodność posług, ale jedność misji. Zachęcam was do przemyślenia na nowo tych relacji oraz wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację waszej Ojczyzny. Z serca wam błogosławię.