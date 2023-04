Wiosna do dobry moment na naukę rozpoznawania niektórych głosów ptaków - przekonuje Stowarzyszenie Jestem na pTAK! i edukuje wszystkich chętnych, jak nauczyć się tej sztuki. Do maja, przez 10 tygodni prowadzi specjalną kampanię.

Każdego tygodnia można sobie ściągnąć np. na telefon albo ustawić jako budzik odgłosy poszczególnych gatunków ptaków, osłuchać się z nimi, aby potem, w trakcie spacerów do parku czy lasu, albo po prostu podczas pobytu w ogrodzie, umieć rozpoznać gatunki ptaków po ich śpiewie, poznawać przyrodę i się nią cieszyć.

1 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ptaków.

Akcja edukacyjna w mediach społecznościowych, ale też poprzez stowarzyszeniowy newsletter cieszy się olbrzymim zainteresowaniem - poinformowała PAP jej pomysłodawczyni Anna Pilarska-Cherek ze Stowarzyszenia Jestem na pTAK!

"Wiosna to dobry moment na stopniowe uczenie się wszystkich głosów. Łatwiej jest wychwycić poszczególne ptaki, ponieważ jest jeszcze wciąż stosunkowo cicho" -przekonuje Pilarska-Cherek i dodaje, że chodzi o to, że nie wszystkie te gatunki, które na zimę migrują, z tych migracji wróciły.

Dotychczas osoby, które zainteresowały się nauką ptasich dźwięków poznawały już bogatkę, kosa, wróbla, ziębę oraz piecuszka.

"Rozpoznawanie głosów ptaków to nie jest taka prosta sprawa. To sztuka trudna, wymagająca dobrego słuchu (ale niekoniecznie absolutnego) i lekkiej rutyny. Co więcej, ptaki nie zawsze odzywają się +podręcznikowo+, nie zawsze tylko samczyki śpiewają wiosną, nie zawsze tylko w sezonie lęgowym. Wiemy już, że ptaki śpiewają po prostu dla przyjemności" - przekonuje w przekazanych PAP materiałach o akcji Anna Pilarska-Cherek.

Stowarzyszenie podaje na swojej stronie, że odgłosy wydawane przez ptaki to: trelowanie, gwizdanie, skrzeczenie, ale też ćwierkanie, klapanie, szczebiot, świergot. Dodaje, że wiosna i lato to te pory roku (pora lęgowe), gdy tych odgłosów słychać najwięcej. Samce śpiewają, aby zachęcić samice do rozmnażania, ale poprzez dźwięki wydają sygnały, aby przepędzić konkurentów. Ptaki też np. informują o tym, że są głodne, ostrzegają o zagrożeniu, albo komunikują gdzie się znajdują.

Stowarzyszenie przypomina też, że ptasi śpiew ma dobroczynny wpływ na łagodzenie stresu u człowieka i zachęca do wsłuchiwania się w otoczenie, aby potrafić nazwać gatunki, które słyszymy.

Akcja edukacyjna ma być cyklicznie powtarzana. Jest też wstępem do Wielkiego Ogrodowego Liczenia Ptaków, które stowarzyszenie zaplanowało na 14 i 15 maja. To liczenie odbędzie się już po raz czwarty.