Kraje UE za złagodzeniem ochrony wilków

Kraje unijne przyjęły w środę stanowisko w sprawie złagodzenia ochrony wilków w Unii Europejskiej. Jeśli zgodę da również Parlament Europejski, zmiana będzie przesądzona. PE będzie obradować w Strasburgu od 5 do 8 maja.

Środowa decyzja krajów członkowskich (podjęli ją ambasadorowie przy UE) jest kolejnym etapem w zainicjowanym przez Komisję Europejską procesie zmiany w statusie tego drapieżnika. Ma umożliwić odstrzał wilków, co dzisiaj jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu specjalnego odstępstwa.

Aby zmienić prawo unijne, UE musiała zainicjować najpierw zmianę w Konwencji Berneńskiej, umowy zawartej w ramach Rady Europy, organizacji międzynarodowej z siedzibą w Strasburgu. W jej zapisach zmieniono status wilka z gatunku "ściśle chronionego" na "chroniony". Zmiana weszła w życie na początku marca, wówczas KE zaproponowała nowelizację unijnej dyrektywy siedliskowej.

Dopiero w następstwie zmian w konwencji UE mogła zmienić zapisy dyrektywy siedliskowej. W środę zmianę poparły kraje członkowskie. Jeśli Parlament Europejski podejmie taką samą decyzję, złagodzenie ochrony wilków zostanie niemalże przesądzone - państwa zatwierdzą je w ostatecznym głosowaniu.

"Chociaż wilki nie będą już objęte statusem gatunku ściśle chronionego, państwa członkowskie powinny nadal zapewniać wilkom korzystny status ochrony i stosować środki monitorujące, które mogą prowadzić do tymczasowych lub lokalnych zakazów polowań" - czytamy w komunikacie. Jak podano, państwa członkowskie nadal mają jednak możliwość umieszczenia wilka na liście gatunku ściśle chronionego w swoich krajowych przepisach i wprowadzenia bardziej rygorystycznych środków w celu jego ochrony.

Media łączyły inicjatywę KE w sprawie złagodzenia ochrony wilków ze stratą, jaką poniosła osobiście szefowa KE Ursula von der Leyen - wilk zabił wcześniej jej kucyka Dolly na farmie w Niemczech.

Według Komisji populacja wilków w krajach unijnych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. W 23 państwach członkowskich UE żyje ponad 20 tys. zwierząt tego gatunku. Krajami o największej ich liczbie, zgodnie z szacunkami z 2021 r., są Włochy (ok. 3 tys. osobników), Rumunia (ok. 2,5-3 tys.), Bułgaria (ok. 2,7 tys.) i Polska (ok. 1,9 tys.).

Ekolodzy wskazują jednak, że populacja wilków w Europie nadal się nie odbudowała, a propozycja KE jest oparta na niepotwierdzonych danych. W grudniu 2023 r. przeciwko poluzowaniu ochrony wilków zaprotestowało 300 organizacji pozarządowych.

Z Brukseli Magdalena Cedro