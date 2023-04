Jak podkreślił bp Krzysztof Kudławiec, w Ekwadorze „wielu ludzi przychodzi w Niedzielę Palmową, żeby poświęcić palmy, trzy razy więcej osób niż w inne niedziele. Później palmy czy liście palmowe mają zawieszone czy postawione w domu w miejscu centralnym”. Podkreślił, że Środa Popielcowa również gromadzi wielu wiernych. Obrzęd popielcowy wygląda jednak inaczej niż w Polsce. „Tutaj nie posypuje się głów popiołem, tylko się zanurza popiół w wodzie i robi się krzyż na czole roztworem popiołu z wodą święconą” – wyjaśnił ordynariusz Daule.

Triduum Paschalne to w Ekwadorze także szczególny czas. „W Wielki Piątek idzie się daleko podczas Drogi Krzyżowej. Są długie procesje, które nieraz trwają 3-4 godziny” – zrelacjonował bp Kudławiec.

Jeszcze do dziś niektórzy ludzie praktykują surowe praktyki, szczególnie post, przez cały Wielki Tydzień. Starsi ludzie pamiętają też inne zalecenia swoich dziadków na ten czas. „Ich dziadkowe mówili, że np. nie wolno w tym czasie wbijać gwoździa, bo to oznaczałoby, że krzyżujemy Chrystusa. Nie wolno brać kamienia do ręki, bo wtedy łączymy się z tymi, którzy uderzali Chrystusa” – opowiedział rozmówca Polskifr.fr. „Jednak podobnie jak w całym świecie pewne praktyki zanikają, a szkoda, bo miało to ciekawe znaczenie, jeśli chodzi o takie zwyczaje miejscowe” – dodał.

Bp Krzysztof Kudławiec w życzeniach skierowanych do Polaków we Francji i na całym świecie podkreślił, że „Wielkanoc to czas, który przybliża nas do Pana Boga i daje nam do zrozumienia, że Jego Miłość jest ponad wszystko, jest tak głęboka, wyrażana przez Jezusa, który ofiaruje się na krzyżu, a później zmartwychwstaje, żeby dać nam życie”.

Dary Boże otrzymywane przez człowieka są znakiem Bożej Miłości. „Wszystko, co Pan Bóg przekazuje, jest dla nas jakimś znakiem, że On nas kocha nieskończenie i że każdy dzień naszego życia jest w planie Bożym konkretnie umieszczony” – zaznaczył bp Kudławiec.

Jak przypomniał ordynariusz Daule, Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi i dostąpili zbawienia. „Niech to przeżywanie Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Wielkanocy przede wszystkim jako wspólnoty światła, radości, miłości będzie udziałem Polonii we Francji czy w innych miejscach świata. Niech ta Miłość Boża nam towarzyszy i bądźmy szczęśliwi, że Jezus przynosi nam zbawienie i mamy możliwość żyć tak szczęśliwie z Bogiem i cieszyć się tą radością wielkanocną” – podkreślił w życzeniach polski biskup w Ekwadorze. „Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim i da możliwość jak najgłębszego przeżywania tych pięknych dni Wielkanocy” – podsumował.

Bp Krzysztof Kudławiec urodził się 19 września 1969 r. w Gorlicach (kiedyś w diecezji tarnowskiej, obecnie rzeszowskiej). Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. W latach 1995-2000 pracował jako wikariusz w Nockowej oraz parafii katedralnej w Rzeszowie. Lata 2001-2002 spędził w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, a następnie wyjechał do pracy w Ekwadorze. 22 kwietnia 2022 r. papież Franciszek mianował go ordynariuszem nowo powstałej diecezji Daule. Sakrę biskupią przyjął 25 czerwca z rąk nuncjusza apostolskiego w Ekwadorze abp. Andrésa Carrascosa Coso.