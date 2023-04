Włochy. Gwałtowny pożar w Wiosce ks. Bosko  

Na szczęście nie było ofiar wśród ludzi. Na miejsce natychmiast przybyło wiele jednostek straży pożarnej, Obrony Cywilnej, karabinierzy i policjanci z Formii. „Nieznane są przyczyny pożaru, a wszystko na miejscu nadal badają strażacy” – informował na bieżąco „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki.

Do Wioski ks. Bosko przybył także arcybiskup Gaety Luigi Vari, by wyrazić swoją bliskość ze wspólnotą. W tym czasie proboszcz ks. Mariano Salpinone razem z parafialną radą duszpasterską stara się zorganizować działalność parafii, gdyż kościół i znajdująca się pod nim aula nie nadają się do użytku.

Straż pożarna /Avvenire /FB Pomieszczenia parafialne nie nadają się do użytku.

Wioska ks. Bosko to znane w Formii i regionie Lacjum miejsce gościnne, oratorium dla młodych – miejsce formacji, wychowania i dobroczynności. Szczególnie zajmuje się też opieką nad bezdomnymi.