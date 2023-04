Joe Biden zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję  

Joe Biden zapewnił w piątek wieczorem opuszczając Irlandię, że "stosunkowo szybko" ogłosi swoją decyzję w sprawie oficjalnej kandydatury na prezydenta 2024 r.

"Już dokonałem tej kalkulacji. Ogłosimy to stosunkowo szybko. Ale ta podróż tylko wzmocniła moje poczucie optymizmu co do tego, co można zrobić" - powiedział amerykański prezydent dziennikarzom.