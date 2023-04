– Misjonarze najlepiej znają realia i potrzeby lokalnych społeczności, są dla nich często jedyną nadzieją na pomoc – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. – Od lat przekazujemy środki na prowadzenie programów pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej między innymi w Argentynie, kładziemy nacisk na wsparcie żywnościowe i edukacyjne oraz poprawę losu najuboższych. W 2022 roku Caritas Polska wsparła misje w 30 krajach łączną sumą 1 414 tys. zł. W 2023 roku do tej pory przyznaliśmy 667 tys. zł na potrzeby misji w 18 krajach.

Argentyna: codzienny posiłek w środku dżungli

– Dowozimy pomoc, także mleko, do wspólnot Indian Guarani, którzy mieszkają w dżungli, na obrzeżach naszej parafii – mówi o. Sylwan Jędryka OFM, misjonarz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji Puerto Libertad w argentyńskiej prowincji Misiones. – Dzięki Caritas Polska możemy realizować to dzieło charytatywne, które jest bardzo ważne w naszym duszpasterstwie.

Prowincja Misiones leży na północy Argentyny, przy granicy z Brazylią. To tu znajduje się jeden z największych na świecie systemów wodospadów – Iguazu. Misiones należy do najuboższych regionów Argentyny, mieszkają tu głównie rodziny pochodzące z Paragwaju. Często nie mogą one zapewnić najmłodszym dzieciom codziennego pełnowartościowego posiłku.

W Misiones Zgromadzenie Braci Mniejszych od lat prowadzi program „Kubek Mleka”. Dzięki tej inicjatywie ponad 300 dzieci otrzymuje 3 razy w tygodniu pożywny posiłek – nieraz jedyny taki w ciągu dnia. Dodatkowo 400 osób z plemienia Indian Guarani otrzymuje raz w miesiącu paczkę żywnościową z podstawowymi produktami spożywczymi. To bezcenne wsparcie pozwala utrzymać się potrzebującym rodzinom w tej zapóźnionej w rozwoju gospodarczym części Argentyny. Caritas wspiera oba programu pomocowe.

– Już od prawie 25 lat jestem misjonarzem w Argentynie, a w tym miejscu od prawie 16 lat. Czuję radość, gdy mogę porozmawiać, pomodlić się z drugim człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym, chorym. Dzieci potrzebują przede wszystkim otwartości serca – dodaje o. Sylwan. – Pomagamy rodzinom, odnawiamy kościół i inne obiekty sakralne. Dzięki radości ludzi, do których idziemy, radość rodzi się także w naszych sercach. To sprawia, że człowiek chce służyć Panu Bogu, kościołowi w Argentynie.

Sudan Południowy: pomoc z narażeniem życia

Konflikty między plemionami, ogromne odległości do przemierzenia, trwająca pół roku pora deszczowa – to realia codziennej pracy ks. Krzysztofa Zębika MCCJ, kombonianina. W misji Yirol w Sudanie Południowym, kraju wyniszczonym przez wojnę domową, głód i skrajne ubóstwo, ks. Krzysztof zajmuje się ewangelizacją i edukacją.

Na terenie misji działają 3 szkoły, do których uczęszczają około 3000 uczniów. Dla tych dzieci wojna, zabijanie ludzi, napady i palenie wiosek to codzienność. Ks. Krzysztof wraz ze swoimi współbraćmi stara się nieść im pomoc, często ryzykując życiem. Caritas Polska wspiera pracę misjonarza między innymi przez finansowanie programów dożywiania najmłodszych.

Kazachstan: szansa dla dorastających dzieci

Ksiądz Artur Zaraś od 2013 roku pracuje na misji w Kazachstanie, 300 km od granicy z Chinami. Ubóstwo, trudny dostęp do pracy zarobkowej, uzależnienia – to problemy lokalnej społeczności, z którymi spotyka się na co dzień. Na terenie misji działają tzw. ogniska, które pomagają dzieciom i młodzieży, sierotom bądź półsierotom, a także matkom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Są to jedyne tego typu placówki w Kazachstanie.

Obecnie w sześciu domach pod opieką ks. Artura przebywa łącznie kilkadziesiąt dzieci. Mają możliwość dorastać w godnych i bezpiecznych warunkach, uczyć się, rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Otrzymują ciepłe posiłki, ubrania, zabawki, przybory szkolne. Są otoczone troską. Koszty prowadzenia placówek są bardzo wysokie. Caritas Polska od kilku lat przekazuje fundusze na zakup żywności dla ich podopiecznych.

Bangladesz: wsparcie edukacji

Chrześcijanie stanowią 1% społeczeństwa Bangladeszu. Większość z nich to ubodzy rolnicy. Żyją w domach z gliny, bez prądu, bez opieki zdrowotnej. Często są traktowani jak ludzie drugiej kategorii. Szczególnie trudna jest sytuacja miejscowych dzieci, dlatego Caritas Polska od kilku lat wspiera działalność 5 szkół, które prowadzi ks. Paweł Kociołek SDB, salezjanin.

Do placówek, którymi zajmuje się ks. Paweł, uczęszczają najuboższe dzieci z okolicznych wiosek. Ich rodzice zazwyczaj nie umieją czytać ani pisać. Edukacja to dla tych dzieci jedyna szansa, aby w przyszłości wyjść z ubóstwa.

Jak pomóc?