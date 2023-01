Wenezuela od 2014 r. pogrążona jest w kryzysie gospodarczym. Ponad 90% ludności żyje w ubóstwie. Hiperinflacja, brak dostępu do żywności i opieki medycznej, przerwy w dostawach wody i prądu zmuszają miliony osób do ucieczki do sąsiednich państw, takich jak Kolumbia, w której żyje już blisko 2,5 miliona uchodźców, często w fatalnych warunkach. Kolumbia jest zbyt uboga, by poradzić sobie z napływem Wenezuelczyków, i grozi jej kryzys humanitarny.

Chcieliśmy innego życia

– Mam 9-letniego syna. W Wenezueli nie byłam w stanie nawet kupić dla niego mleka. Znikąd nie mieliśmy pomocy – mówi Anna Hernandez, beneficjentka pomocy Caritas. – Najtrudniejsza była nieprzewidywalność jutra. Opuściliśmy Wenezuelę, ponieważ chcieliśmy innego życia niż życie z dnia na dzień.

– Emigracja z Wenezueli nie jest łatwa, po drodze jest wiele przeszkód i wyzwań. Wciąż mamy trudności z dostępem do żywności, opieką medyczną, higieną – dodaje kobieta.

Inflacja, przemoc i brak perspektyw

Uchodźcy z Wenezueli w drodze do Kolumbii narażeni są na ataki ze strony uzbrojonych bojówek. Po przekroczeniu granicy często nie są w stanie kupić żywności, umówić wizyty u lekarza czy znaleźć legalnej pracy.

Według badania ONZ ze stycznia 2021 r. aż 56% uchodźców doświadczało poważnych problemów z dostępem do legalnej pracy i służby zdrowia. Migranci pozostają zazwyczaj znacznie ubożsi od Kolumbijczyków, a 64% z nich czuje się dyskryminowanych ze względu na to, że uciekli z Wenezueli.

Statystyki są równie niepokojące, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. – Niedawno FAO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, wpisała Kolumbię na listę 20 największych hot spotów głodu. Są to miejsca, w których ludzie mają szczególnie utrudniony dostęp do żywności. Sytuacja jest podobnie ciężka w samej Wenezueli, gdzie z powodu głodu cierpi ponad 17 mln osób – mówi Anna Pilaszek, kierownik projektu z ramienia Caritas Polska.

Sytuację pogarsza gwałtowny wzrost cen. W 2022 r. ceny żywności w Kolumbii wzrosły o 27%. Z powodu inflacji, ubóstwa i przeludnienia najbardziej cierpią dzieci, szczególnie narażone na niedożywienie, nie mogące chodzić do szkoły, a także kobiety, które padają ofiarą przemocy i handlu ludźmi.

Paczki i bony na zakupy

Od 2020 r. Caritas Polska wraz z lokalnymi partnerami – Jeronimo Martins Colombia i Caritas Kolumbia – prowadzi program pomocy humanitarnej pod nazwą Paczka dla Wenezueli w kolumbijskich regionach Norte de Santander, Bogoty i Soachy, gdzie sytuacja uchodźców jest najtrudniejsza. Po pierwszej edycji programu podwoiliśmy jego wartość z 200 do 400 tysięcy euro. Pomoc żywnościowa dotarła do blisko 11 tysięcy osób – w pierwszej kolejności skorzystały z niej rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby starsze i dzieci poniżej 18. roku życia – nie tylko Wenezuelczycy, lecz również najubożsi Kolumbijczycy.

Doraźne wsparcie w postaci paczek czy bonów żywnościowych pozwala najbardziej potrzebującym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jak pokazuje monitoring programu, już tyle wystarcza na podniesienie poziomu życia Wenezuelczyków. Jednak potrzebna jest dalsza pomoc, w tym poprawa dostępu do opieki medycznej, zapobieganie chorobom zakaźnym (takim jak COVID-19) oraz strategie integracji uchodźców.

Jaka pomoc jest potrzebna w 2023 roku?

W kolejnej, czwartej już edycji programu, wsparcie dotrze do 2192 rodzin wenezuelskich i kolumbijskich – to ponad 10 000 osób. Wraz z partnerami – ponownie Jeronimo Martins i Caritas Kolumbia – skupimy się na dostawach bonów żywnościowych i środków higienicznych, promocji dobrych praktyk higienicznych oraz działaniach integracyjnych w regionach Cundinamarca oraz Norte de Santander.

Przekażemy prawie 6000 paczek i voucherów na zakup żywności. Każda paczka zawiera produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak ryż, cukier, kawa, olej, fasola, a nawet czekolada. Łącznie to aż 23 kg żywności. W regionie Cundinamarca niemal 1000 rodzin będzie mogło zrealizować elektroniczne vouchery na zakup żywności w sklepach sieci Ara należącej do naszego partnera.

– Ta pomoc to dla nas błogosławieństwo od Boga. Z całego serca dziękuję takim organizacjom jak Caritas Polska i Jeronimo Martins za ich inicjatywy. Niech Bóg wami kieruje, abyście nadal nieśli nam pomoc – mówi Anna Hernandez.

Jak pomóc

Pomoc dla potrzebujących można przekazać:

• Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/wenezuela

• Wpłacając dowolną kwotę na konto nr 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

(tytuł wpłaty: WENEZUELA)

• Wysyłając SMS o treści WENEZUELA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)

O Caritas

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych, oraz z 45 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.