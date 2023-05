MSWiA przypomina o zasadach prezentowania flagi państwowej  

We wtorek przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. "2 maja to wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków. Każdego roku świętujemy wówczas Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia eksponujemy Biało-Czerwoną w oknach, na masztach czy na balkonach mieszkań i domów. Ten gest to wyraz naszego patriotyzmu i dumy z tego, że jesteśmy Polakami" - podkreśla MSWiA.

"Biało-Czerwona jest symbolem, który jednoczy rodaków, jest świadectwem naszej przynależności narodowej i symbolem polskiej państwowości. Flaga towarzyszy nam zarówno w wydarzeniach wyjątkowo podniosłych, jak i dramatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie Polacy pragną wyrazić łączność z polską wspólnotą. 2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za Granicą" - przypomina resort.

Aby flaga Polski była prezentowana zgodnie z tradycją i honorem, MSWiA przygotowało miniprzewodnik "Biało-Czerwona".

W publikacji wyjaśnione zostały m.in. różnice między flagą a barwami narodowymi. Flaga składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Barwy narodowe różnią się od niej tym, że nie mają określonych proporcji, choć szerokość obu pasów musi być równa. Można je eksponować w różnej formie, np. w postaci biało-czerwonej kokardy lub wstążki.

W miniprzewodniku wymienione zostały zasady, jakimi należy się kierować, eksponując flagę państwową publicznie. MSWiA wskazuje w nim, że flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy. Nie może być pomięta, postrzępiona ani pomazana. Popularny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych, nie fladze.

MSWiA wyjaśnia też, że flaga Polski prezentowana publicznie nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy należy ją jak najszybciej opuścić i zdjąć. Flagą nie można też przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu. Ponadto na terenie RP flaga Polski ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.

Miniprzewodnik można pobrać pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/miniprzewodnik-bialo-czerwona.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem obchodzonym na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie RP, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. Obchodzony wraz z nim Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 r.