Środowa wizyta doradcy prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silva, który próbuje mediować w wojnie Rosji z Ukrainą, może przysłużyć się procesowi pokojowemu - oceniają brazylijskie media podróż Celso Amorima do Kijowa. Przypominają, że w kwietniu odbył on podróż do Moskwy, gdzie spotkał się z władzami Rosji.