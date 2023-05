Prezydent Ukrainy przybył na spotkanie z papieżem Franciszkiem  

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem; pierwsze od rozpoczęcia rosyjskiej agresji przed prawie 15 miesiącami. Od momentu wybuchu wojny rozmawiali dwa razy przez telefon.

Prezydent Zełenski wraca do Watykanu po ponad trzech latach. Na pierwszej audiencji, niespełna rok po zaprzysiężeniu na urząd szefa państwa, był w lutym 2020 roku.

Oczekuje się, że prezydent ponowi zaproszenie dla papieża, by odwiedził jego kraj.

Do tego przełomowego spotkania dochodzi w kluczowym momencie, w związku z przewidywaną ukraińską kontrofensywą w niedługim czasie.

Według watykanistów pewnym tematem wypowiedzi papieża podczas tej prywatnej audiencji będzie konieczność poszukiwania dróg prowadzących do pokoju, co już zasygnalizowano w jego sobotnim tweecie. Watykan opublikował na Twitterze następujące słowa Franciszka: "Niech Pani Fatimska, Matka Jezusa i nasza, pomaga nam tworzyć drogi spotkania i ścieżki dialogu prowadzące ku pokojowi i da nam odwagę do ich bezzwłocznego podjęcia".

Od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę papież wypowiedział się na temat tej wojny ponad 120 razy.