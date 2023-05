Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował w środę, że rząd przyjął projekt ustawy o zniesieniu opłat za autostrady zarządzane przez GDDKiA.

Zniesienie opłat za przejazdy autostradami państwowymi, to jedna z zapowiedzi ogłoszonych w niedzielę przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji programowej.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski wyraził nadzieję, że projekt zostanie szybko uchwalony przez Sejm.

"Chcielibyśmy, aby Sejm zajął się tym projektem i uchwalił go jak najszybciej. Tak, aby Polacy mogli skorzystać z nowych regulacji jeszcze w te wakacje" - mówił Sobolewski.

Podkreślił też, że szybkie opracowanie tego projektu i przyjęcie go przez rząd pokazuje wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości. "Naszą dewizą jest wiarygodność. To co zadeklarujemy, realizujemy. Projekt dotyczący autostrad jest tego przykładem; tak samo będzie z innymi naszymi propozycjami" - powiedział polityk PiS.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; od nowego roku wprowadzone mają zostać bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; jak najszybciej zniesione mają być opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Minister Adamczyk mówił w środę, że przyjęty przez rząd projekt dotyczy zniesienia opłat dla samochodów osobowych i motocykli za przejazd autostradami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o odcinek A2 Stryków-Konin oraz A4 Wrocław - Sośnica. Wyraził też nadzieję, że opłaty zostaną zniesione od 1 lipca br.