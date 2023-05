Zatrzymano sprawców zniszczenia wystawy o Janie Pawle II  

Gdańscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o zniszczenie wystawy o Janie Pawle II, do którego doszło w miniony wtorek przy ul. Wały Piastowskie w Gdańsku. Mężczyźni w wieku 19 oraz 22 lata najprawdopodobniej w czwartek usłyszą zarzuty zniszczenia mienia.

"W środę przy jednym ze sklepów w rejonie Śródmieścia kryminalni zauważyli mężczyzn, których wizerunki zarejestrowały kamery monitoringu. Dwaj mieszkańcy Gdańska w wieku 19 oraz 22 lat zostali zatrzymani i doprowadzeni do komisariatu. Jeden z nich był nietrzeźwy i miał prawie pół promila alkoholu w organizmie" - podał oficer prasowy gdańskiej policji asp. szt. Mariusz Chrzanowski.

Dodał, że mężczyznami zostaną przesłuchani i "niewykluczone, że jeszcze dziś usłyszą zarzuty". Za zniszczenie mienia grozi im do nawet pięciu lat więzienia.

Do zniszczenia wystawy pt. "Ty nas obudziłeś, My Cię obronimy" doszło we wtorek po godz. 22 przy ul. Wały Piastowskie w Gdańsku. Jak podał oficer policji, pokrzywdzony oszacował straty na prawie tysiąc złotych.

Funkcjonariusz przypomniał, że jest to kolejne podobne zdarzenie, które miało miejsce w ostatnim czasie.

Wystawa dokumentująca relacje Solidarności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II została oficjalnie otwarta 21 marca br. Po trzech tygodniach ekspozycja stojąca przed gdańskim budynkiem NSZZ "Solidarność" u zbiegu ulicy Rajskiej i Wałów Piastowskich została zdewastowana przez wandali. Doszło do tego 11 kwietnia ok. godz. 4 nad ranem.

Po tym zdarzeniu policjanci z gdańskiego komisariatu na Śródmieściu zatrzymali trzech sprawców w wieku od 16 do 18 lat, którzy mieli dopuścić się zniszczenia mienia. Nastolatkowie zostali przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. O ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny i nieletnich.