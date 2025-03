W minionych dwóch dekadach w Nigerii zginęło co najmniej 50 tys. chrześcijan, a kilka milionów zostało przesiedlonych z powodu prześladowań, dokumentuje Raport ICC

Najnowszym przykładem jest zabójstwo 44-letniego duchownego Sylvestra Okechukwu, który w miniony wtorek został porwany z plebani kościoła St. Mary Tachira, gdzie był proboszczem. Następnego dnia znaleziono go martwego z widocznymi śladami tortur.

W minionym roku Nigerią wstrząsnęła masakra 47 chrześcijan dokonana w Boże Narodzenie w diecezji Gboko w stanie Benue przez ekstremistów islamskich. Bandyci spalili wówczas wiele kościołów, szkół i szpitali prowadzonych przez chrześcijańskich duchownych. Według urzędników rządowych tylko w tym stanie w ubiegłym roku wypędzono z domów ponad 1,5 mln osób.

Za ataki na chrześcijańskie społeczności Nigerii odpowiada przede wszystkim Boko Haram, jedna z najbardziej znanych grup dżihadystów działających w tym kraju. Kampanię przemocy przeciwko chrześcijańskim wioskom, szkołom i kościołom prowadzi także Islamskie Państwo Zachodnioafrykańskie (ISWAP), powiązana z ISIS grupa terrorystyczna. Raport ICC agresora upatruje również w pasterskim ludzie Fulani, którego zbrojne bojówki często najeżdżają wioski chrześcijańskich rolników, choć w tym przypadku kością niezgody są raczej spory związane z dostępem do ziemi i wody niż pobudki natury religijnej.

W liczącej niemal 230 mln Nigerii połowa społeczeństwa to chrześcijanie, a połowa wyznaje islam. Większość chrześcijan należy do licznych kościołów protestanckich, a jedna czwarta to katolicy. (PAP)

tebe/wr/